Основатель сыроварни «Ферма друга»: «Я пришел в фермерство случайно»

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Специально для проекта РБК и РСХБ «Гастрономическая карта России» команда «РБК Стиль» провела день на сыроварне «Ферма друга» и узнала у Саргиса Давтяна, как он пришел в фермерство.