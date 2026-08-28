Основатель сыроварни «Ферма друга»: «Я пришел в фермерство случайно»

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Специально для проекта РБК и РСХБ «Гастрономическая карта России» команда «РБК Стиль» провела день на сыроварне «Ферма друга» и узнала у Саргиса Давтяна, как он пришел в фермерство.
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