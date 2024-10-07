Зеленский в три раза ускорил наступление ВС России в Донбассе, а эксперт назвал три города, которые ВС РФ будут штурмовать после Угледара Юлия СоколоваВ ходе боевых действий в Донецкой области Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают активное наступление на нескольких направлениях, значительно продвинувшись к югу от Угледара.