Зеленский в три раза ускорил наступление ВС России в Донбассе, а эксперт назвал три города, которые ВС РФ будут штурмовать после Угледара Юлия СоколоваВ ходе боевых действий в Донецкой области Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают активное наступление на нескольких направлениях, значительно продвинувшись к югу от Угледара.
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