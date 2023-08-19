19 августа 2023 года Украина пыталась атаковать с использованием беспилотника-камикадзе военный аэродром в Новгородской области России.
Украина пыталась атаковать аэродром в Новгородской области
Комментарии
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Коська
КИЕВ???? УКРАИНА???? Да исчийо дроном «коптерного типа»??? Вы кого пытаетесь обуть??? Расстояние от Украины, самой северной её точки до аэродрома, составляет более ОДНОЙ ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ!!!! И хотите убедить, что дрон «коптерного типа» беспрепятственно преодолеет это расстояние и нанесет удар??? ИЩИТЕ "УКРАИНУ" ПОД СВОИМ НОСОМ!!!!
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