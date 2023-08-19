Украина пыталась атаковать аэродром в Новгородской области

Коська

КИЕВ???? УКРАИНА???? Да исчийо дроном «коптерного типа»??? Вы кого пытаетесь обуть??? Расстояние от Украины, самой северной её точки до аэродрома, составляет более ОДНОЙ ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ!!!! И хотите убедить, что дрон «коптерного типа» беспрепятственно преодолеет это расстояние и нанесет удар??? ИЩИТЕ "УКРАИНУ" ПОД СВОИМ НОСОМ!!!!