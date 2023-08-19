Несекретные материалы

14 126 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Это элементы демократии в США, да у них и умершие до сих продолжают участвовать в выборах. Однако в тюрьму пойдёт Тра...Погибших на Украи...
  • Борис Виленский
    А они и есть самоубийцы.Погибших на Украи...
  • Сергей Андросов
    На пепелище хорошо иван-чай растёт. Полезный во всех отношениях, не то что хохлы!России от Украины...

Украина пыталась атаковать аэродром в Новгородской области

Украина пыталась атаковать аэродром в Новгородской области

19 августа 2023 года Украина пыталась атаковать с использованием беспилотника-камикадзе военный аэродром в Новгородской области России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Коська
КИЕВ???? УКРАИНА???? Да исчийо дроном «коптерного типа»??? Вы кого пытаетесь обуть??? Расстояние от Украины, самой северной её точки до аэродрома, составляет более ОДНОЙ ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ!!!! И хотите убедить, что дрон «коптерного типа» беспрепятственно преодолеет это расстояние и нанесет удар??? ИЩИТЕ &quot;УКРАИНУ&quot; ПОД СВОИМ НОСОМ!!!!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх