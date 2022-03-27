Popcaketv

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«Забыть, что было больно?! Не знаю, нужно ли дать ему последний шанс», — Тэхен на грани из-за поведения Чонгука

«Забыть, что было больно?! Не знаю, нужно ли дать ему последний шанс», — Тэхен на грани из-за поведения Чонгука

Говорят, ранимым и мягким людям достается больше всего, ведь они расположены к друзьям и близким, всегда стараются угодить любимым, идут наперекор себе, много уступают и «проглатывают обиды».

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