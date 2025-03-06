Член комитета по безопасности Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет в четверг, 6 марта, заявил, что сейчас президент Франции Эммануэль Макрон мутит воду в Европе, поднимая градус русофобии с целью отодвинуть в сторону экономически и политически сдавшую Германию, и стать единоличным лидером Европейского союза.