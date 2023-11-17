Последовала примеру брата: дочка Анджелины Джоли отреклась от отца

Фанаты осудили поведение Захары. Анджелина Джоли осталась довольна решением Захары LEGION-MEDIAПоклонники Брэда Питта неприятно поражены поступком 18-летней Захары, одной из шестерых приемных и биологических детей актера от Анджелины Джоли.
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