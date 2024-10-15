Куда пропало дело перевозчика, который дал взятку вице-мэру Барнаула Шеломенцеву?

Олег Бесчастный добивался рассмотрения дела в Индустриальном районном суде Предприниматель-перевозчик Олег Бесчастный, которого обвиняют в даче взятки 2 млн рублей вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву, добился рассмотрения своего дела в Индустриальном, а не в Центральном районном суде, куда его направляли ранее.