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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Куда пропало дело перевозчика, который дал взятку вице-мэру Барнаула Шеломенцеву?

Куда пропало дело перевозчика, который дал взятку вице-мэру Барнаула Шеломенцеву?

Олег Бесчастный добивался рассмотрения дела в Индустриальном районном суде Предприниматель-перевозчик Олег Бесчастный, которого обвиняют в даче взятки 2 млн рублей вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву, добился рассмотрения своего дела в Индустриальном, а не в Центральном районном суде, куда его направляли ранее.

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