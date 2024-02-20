Хотите про мигрантов? Запросто: Никита Михалков задал вопросы, указав на побег депутата

ГБ

Геннадий Бережнов

МВД "работает" над этой же проблемой как и депутат заксобрания, но вот не кому сегодня смотреть за порядком в России. Бастрыкин что то берёт на контроль, но результатов нам не доводит. Взял и взял и что! Что то Михалков обозначает, но чем это закончится? Одни воюют, другие воруют. Нет закона на период СВО и Путин мог бы его обозначить, но что то мешает! А генералы в это время пьют да девок гоняют в дорогостоящих гостиницах.