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Хотите про мигрантов? Запросто: Никита Михалков задал вопросы, указав на побег депутата

Хотите про мигрантов? Запросто: Никита Михалков задал вопросы, указав на побег депутата

В очередном выпуске "Бесогона" Никита Михалков задал неудобные вопросы о миграционной политике, указав на побег депутата в Екатеринбурге.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
МВД &quot;работает&quot; над этой же проблемой как и депутат заксобрания, но вот не кому сегодня смотреть за порядком в России. Бастрыкин что то берёт на контроль, но результатов нам не доводит. Взял и взял и что! Что то Михалков обозначает, но чем это закончится? Одни воюют, другие воруют. Нет закона на период СВО и Путин мог бы его обозначить, но что то мешает! А генералы в это время пьют да девок гоняют в дорогостоящих гостиницах.
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