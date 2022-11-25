Несекретные материалы

13 932 подписчика

Мэр Киева выступил за «временную эвакуацию» из города

Мэр Киева выступил за «временную эвакуацию» из города

Глава Киева Виталий Кличко посоветовал жителям украинской столицы уехать из города, поскольку на данный момент после ударов ВС РФ 23 ноября восстановлено не более трети энергомощностей украинской столицы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх