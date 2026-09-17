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Царьград

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Суд продлил арест блогера Ремесло до 8 марта за фейки о ВС РФ

Суд продлил арест блогера Ремесло до 8 марта за фейки о ВС РФ

Суд в Санкт-Петербурге до 8 марта продлил арест блогера Ремесло из-за дела о фейках о ВС РФ. Начало слушания назначено на 23 сентября, сообщает корреспондент ТАСС.

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