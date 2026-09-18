«Поющие мосты» озвучат плейлист от петербургского отделения Союза композиторов

В ночь с 18 на 19 и с 19 на 20 сентября в Северной столице состоится уникальное музыкальное событие — звуковое шоу «Поющие мосты» (16+), которое предложит зрителям специальный плейлист, созданный Санкт-Петербургским отделением Союза композиторов России.