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Нижегородская правда

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«Поющие мосты» озвучат плейлист от петербургского отделения Союза композиторов

В ночь с 18 на 19 и с 19 на 20 сентября в Северной столице состоится уникальное музыкальное событие — звуковое шоу «Поющие мосты» (16+), которое предложит зрителям специальный плейлист, созданный Санкт-Петербургским отделением Союза композиторов России.

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