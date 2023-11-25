Синоптики рассказали, сколько продержатся морозы в Свердловской области

Регион ожидают температурные качелиПосле сильных снегопадов в Свердловскую область пришли морозы. Как пишет в своём Telegram-канале синоптик Алексей Пулин, в ночь на субботу, 25 ноября, минимальная температура воздуха в Екатеринбурге составила -15,3 градуса.