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Синоптики рассказали, сколько продержатся морозы в Свердловской области

Синоптики рассказали, сколько продержатся морозы в Свердловской области

Регион ожидают температурные качелиПосле сильных снегопадов в Свердловскую область пришли морозы. Как пишет в своём Telegram-канале синоптик Алексей Пулин, в ночь на субботу, 25 ноября, минимальная температура воздуха в Екатеринбурге составила -15,3 градуса.

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