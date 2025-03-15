Почему российские домохозяйки скоро могут получать ежемесячные выплаты от государства? В Госдуме готовится к обсуждению законопроект, который может… Домохозяйки на зарплате: Госдума рассматривает революционный законопроект .
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