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Впервые с 1999-го три лидера посева на «Мастерсе» проиграли в первом же матче

Первые три сеяных «Мастерса» в Монреале проиграл в своем первом матче на турнире. Даниил Медведев (1) уступил Нику Кириосу, Карлос Алькарас (2) – Томми Полу, а Стефанос Циципас (3) – Джеку Дрэйперу.

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