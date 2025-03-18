Ушаков: Россия не теряет надежду на урегулирование, но Киев продолжает атаки

Россия не теряет надежды на урегулирование украинского конфликта путём диалога и цепляется за возможности, но Киев тем временем проводит одну атаку за другой, отметил помощник президента Юрий Ушаков в разговоре с «Коммерсантом».
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