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Ушаков: Россия не теряет надежду на урегулирование, но Киев продолжает атаки

Ушаков: Россия не теряет надежду на урегулирование, но Киев продолжает атаки

Россия не теряет надежды на урегулирование украинского конфликта путём диалога и цепляется за возможности, но Киев тем временем проводит одну атаку за другой, отметил помощник президента Юрий Ушаков в разговоре с «Коммерсантом».

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