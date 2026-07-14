Первый прецедент в США: Нью-Йорк замораживает стройку мега-дата-центров

Запрет коснётся всех новых проектов дата-центров мощностью от 50 МВтГубернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул готовится подписать указ, который временно остановит строительство новых крупных дата-центров сроком до одного года.
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