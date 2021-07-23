Почему так раздражает слово «кушать»?

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяПочему так раздражает слово «кушать»?Одни слова нам приятно произносить, а другие вызывают необъяснимое отторжение. На лидирующих позициях — слово «кушать».Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюкане знаю...кому как... моя кошка ,например, очень даже любит это слово. Ева, кушать! и она тут как тут:)))ГМГеоргий МихалевСлово, как слово. Первый раз слышу что то подобное об этом слове. Видимо слово жрать, лучше.ГАГрама АллаА как же надо говорить? Жрать? Никого не коробит? Уже не знают как унизить русский язык!yuriy ivanov... знал, знаю, проще завтр. обедал, ужинал ну и ел - так просто ... .i_aleksandra БНу наконец- то, написали про это мерзкое слово " кушать". Так слух резало. Почему бы не сказать ЕСТЬ?Люкаможет есть, а может нет)))) это слово больше используется чтобы узнать о наличии чего либо...Комментировать
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