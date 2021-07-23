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Почему так раздражает слово «кушать»?

Почему так раздражает слово «кушать»?

Одни слова нам приятно произносить, а другие вызывают необъяснимое отторжение. На лидирующих позициях — слово «кушать».

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Люка
не знаю...кому как... моя кошка ,например, очень даже любит это слово. Ева, кушать! и она тут как тут:)))
Георгий Михалев
Слово, как слово. Первый раз слышу что то подобное об этом слове. Видимо слово жрать, лучше.
Грама Алла
А как же надо говорить? Жрать? Никого не коробит? Уже не знают как унизить русский язык!
yuriy ivanov
... знал, знаю, проще завтр. обедал, ужинал ну и ел - так просто ... .
i_aleksandra Б
Ну наконец- то, написали про это мерзкое слово " кушать". Так слух резало. Почему бы не сказать ЕСТЬ?
Люка
может есть, а может нет)))) это слово больше используется чтобы узнать о наличии чего либо...

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