Депутаты ГД от Чечни решили добиться отмены запрета на ношение никабов и хиджабов в школах Владимирской области

Депутаты ГД от Чечни встретились с депутатом от Владимирской области Игошиным, обсудили запрет на ношение никабов и хиджабов в школах региона и договорились добиться отмены решения, заявил депутат Адам Делимханов.
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