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Депутаты ГД от Чечни решили добиться отмены запрета на ношение никабов и хиджабов в школах Владимирской области

Депутаты ГД от Чечни решили добиться отмены запрета на ношение никабов и хиджабов в школах Владимирской области

Депутаты ГД от Чечни встретились с депутатом от Владимирской области Игошиным, обсудили запрет на ношение никабов и хиджабов в школах региона и договорились добиться отмены решения, заявил депутат Адам Делимханов.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Значит в Чеченской республике соблюдайте законы - длинная одежда, никаких шорт, покрытая голова для женщин, а в России не обязательно соблюдать местные традиции и законы.
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13 час.
ruslava Митькина
Надо  гнать из Думы всех депутатов, поддерживающих мигрантов и их замоташек!!!!  Срочно!!!!  О Чечне ранее думала лучше, а оказалось - они такие же подстрекатели с далеко идущими щупальцами!
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13 час.

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