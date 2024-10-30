Депутаты ГД от Чечни решили добиться отмены запрета на ношение никабов и хиджабов в школах Владимирской области

Значит в Чеченской республике соблюдайте законы - длинная одежда, никаких шорт, покрытая голова для женщин, а в России не обязательно соблюдать местные традиции и законы.

rМ

ruslava Митькина

Надо гнать из Думы всех депутатов, поддерживающих мигрантов и их замоташек!!!! Срочно!!!! О Чечне ранее думала лучше, а оказалось - они такие же подстрекатели с далеко идущими щупальцами!