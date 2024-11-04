Почему советские девочки выбирали мини: история детской моды в СССР Татьяна СергееваВзглянув на пожелтевшие фотографии наших родителей из советского прошлого, невозможно не обратить внимание на яркие, но одновременно странные детали — короткие платья, в которых позируют советские девочки.
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