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МОСИНФОРМ

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«Мосбилет» приглашает на лекцию о преступлениях в мире искусства 8 октября

«Мосбилет» приглашает на лекцию о преступлениях в мире искусства 8 октября

В Петровском путевом дворце 8 октября в 19:00 состоится лекция Екатерины Бурковой «О самых громких преступлениях в сфере искусства».

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