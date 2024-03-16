Глава МИД Финляндии: Запад не должен полностью исключать отправку сил на Украину

Западным государствам не следует полностью исключать отправку своих подразделений на Украину. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выразила руководитель финского министерства иностранных дел Элина Валтонен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии