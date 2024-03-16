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Глава МИД Финляндии: Запад не должен полностью исключать отправку сил на Украину

Глава МИД Финляндии: Запад не должен полностью исключать отправку сил на Украину

Западным государствам не следует полностью исключать отправку своих подразделений на Украину. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выразила руководитель финского министерства иностранных дел Элина Валтонен.

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Комментарии
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федор
Откуда эти чухонцы берут этих маромоек? Одна уже премьерша натворила дел и свалила в Лондон , теперь вот это недоразумение. Куда катиться эта Финляндия?
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