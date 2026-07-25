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Царьград

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Русские силовые структуры: ВСУ ищут автомобили ВАЗ для маскировки

Русские силовые структуры: ВСУ ищут автомобили ВАЗ для маскировки

Вооружённые силы Украины в Сумской области начали активные поиски русских автомобилей ВАЗ для маскировки.

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