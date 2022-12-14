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The Times: британские морпехи участвовали в тайных миссиях на Украине

The Times: британские морпехи участвовали в тайных миссиях на Украине

Британские морские пехотинцы принимали участие в тайных операциях на территории Украины. Об этом заявил бывший командующий силами морской пехоты ВМС Великобритании генерал-лейтенант Роберт Магоуэн, сообщает лондонская The Times.

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