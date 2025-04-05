Заноза
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Заноза

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"Белоусову дали карт-бланш – ракет не жалеть"

"Белоусову дали карт-бланш – ракет не жалеть"

  План разработали ещё зимой. Финальный этап СВО начнется с 18 апреля?   Уже даже Трамп понял, что его идея "помирить" Россию и Украину пошла кувырком.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
а как же не будет если Казахстан им продает топливо для танков и бензин для другой техники. а также Русская  компания украине продает топливо. так чего же вы хотите..
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7 час.
Boris Borisov
Вот именно этого я и не хочу!  В пример очень точный коммент. от svet alex (три позиции вверх...)!
Ответить
5 час.
Boris Borisov
Александр, а по- делу написать нечего ? Испортил воздух и дальше побежал насвистывая победный мотив собственным анусом ? ?
Ответить
5 час.
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