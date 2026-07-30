Ликсутов: москвичи стали в 2 раза реже оплачивать проезд в кассах МЦД

Благодаря широкому набору удобных платежных решений москвичи стали почти в 2 раза реже обращаться в кассы на станциях МЦД, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
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