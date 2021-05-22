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Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии

В частном доме в Удмуртии вечером в пятницу, 21 мая, вспыхнул пожар. Как сообщает региональный главк Следственного комитета, в результате случившегося погибли двое взрослых и четыре ребенка.

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