ВС РФ уничтожили украинские ЗРК производства Норвегии и Франции в зоне СВО

Российская армия уничтожила пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции в Хмельницкой области, о чем сообщается в сводке Минобороны РФ.
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