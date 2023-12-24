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Аргументы и Факты

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ВС РФ уничтожили украинские ЗРК производства Норвегии и Франции в зоне СВО

ВС РФ уничтожили украинские ЗРК производства Норвегии и Франции в зоне СВО

Российская армия уничтожила пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции в Хмельницкой области, о чем сообщается в сводке Минобороны РФ.

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