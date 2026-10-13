Сила в правде
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Сила в правде

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В Киеве уже готовятся к краху ВСУ из-за новых беспилотников и проблем со снабжением: Отказ ЕС от новых траншей ускоряют этот процесс

В Киеве уже готовятся к краху ВСУ из-за новых беспилотников и проблем со снабжением: Отказ ЕС от новых траншей ускоряют этот процесс

Российские войска повредили несколько железнодорожных узлов и склад беспилотников, которые использовались для снабжения подразделений в ДНР.

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