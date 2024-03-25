Музыканты покидают группу Андрея Макаревича*

Давно пора бросить этого пердуна,он этого заслужил!!!

ВАРЯГ РУС

И что мне теперь надо прослезиться? Отослать ему "ублик" на новую дудку? Пусть идёт работать в метрополитен, там зарплата стабильная и дудка пригодиться. Будет издавать гудок при прибытии поездов.