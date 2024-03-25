Машина времени. Фото: news.myseldon.comТрубач группы “Машина времени” Александр Дитковский решил покинуть коллектив из-за недостаточного количества концертов.
Музыканты покидают группу Андрея Макаревича*
Комментарии
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ЗК
Захар Князев
Давно пора бросить этого пердуна,он этого заслужил!!!
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6 час.
ВАРЯГ РУС
И что мне теперь надо прослезиться? Отослать ему "ублик" на новую дудку? Пусть идёт работать в метрополитен, там зарплата стабильная и дудка пригодиться. Будет издавать гудок при прибытии поездов.
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5 час.
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