TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

751 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    Ну от того, что какой то неврастеник не может смотреть советских фильмов- фильмы хуже не стали!“У нас забрали пр...
  • Лидия Ускова
    Яна, охрана была убита первыми же выстрелами...“Давали льготную ...
  • Вадим Кузнецов
    Нет. Я похож на человека, адекватно реагирующего на некоторые стили поведения.Обезвредившего пр...

Музыканты покидают группу Андрея Макаревича*

Музыканты покидают группу Андрея Макаревича*

Машина времени. Фото: news.myseldon.comТрубач группы “Машина времени” Александр Дитковский решил покинуть коллектив из-за недостаточного количества концертов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЗК
Захар Князев
Давно пора бросить этого пердуна,он этого заслужил!!!
Ответить
6 час.
ВАРЯГ РУС
И что мне теперь надо прослезиться? Отослать ему &quot;ублик&quot; на новую дудку? Пусть идёт работать в метрополитен, там зарплата стабильная и дудка пригодиться. Будет издавать гудок при прибытии поездов.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх