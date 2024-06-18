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Путин назвал Донбасс и Новороссию историческими территориями России

Путин назвал Донбасс и Новороссию историческими территориями России

Президент России Владимир Путин назвал Донбасс и Новороссию историческими территориями России. Об этом глава государства заявил в ходе посещения выставки достижений Якутии в сфере информационных технологий.

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