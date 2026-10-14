Полученная карта показала, как родство клеток связано с их будущими функциями и когда разные типы клеток определяются в своём развитии Учёные восстановили родословную более 1,28 млн клеток мышиного эмбриона — от первых двух клеток, образовавшихся после деления оплодотворённой яйцеклетки, до этапа формирования большинства органов.