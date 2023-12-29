Задержанные российского ИВС устроили бунт и пытались сорвать свое этапирование

В Сочи 22 задержанных устроили бунт, пытаясь сорвать свое этапирование в СИЗО В сочинском изоляторе временного содержания (ИВС) 22 задержанных устроили бунт, пытаясь сорвать свое этапирование в СИЗО Армавира перед Новым годом.
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