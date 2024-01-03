Умер актер и певец Пер Мюрберг, звезда шведских «Гаража» и «Ревизора»

Ушел из жизни шведский актер Пер Мюрберг, который также был певцом. Большинство зрителей знают его по ролям в таких фильмах, как «Девушка с татуировкой дракона» в режиссерской версии Дэвида Финчера и «Арн: Рыцарь-тамплиер».
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