В ДК "Победа" проходит районный конкурс детского художественного творчества "Семья - это счастье". Свои миниатюры на суд жюри представляют учащиеся образовательных учреждений Новоаннинского района.
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В ДК "Победа" проходит районный конкурс детского художественного творчества "Семья - это счастье". Свои миниатюры на суд жюри представляют учащиеся образовательных учреждений Новоаннинского района.