В России планируют разработать единый переходный налоговый режим для малого бизнеса и самозанятых. Концепцию представят до конца 2026 года или в начале 2027 года, сообщил заместитель главы ФНС Дмитрий Сатин, его слова привел РБК .
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