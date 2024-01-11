Итальянская Campari решила расширить ассортимент в России

Владелец бренда Aperol, итальянская Campari Group, решила запустить на российском рынке спиртной напиток Sarti Rosa — новый аперитив Campari крепостью 14% с фруктовым вкусом, который выпускается в Италии.
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