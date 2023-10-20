«Я так по этому скучаю»: Адель призналась, что долго страдала от алкоголизма и выпивала по 4 бутылки вина до обеда

«Я так по этому скучаю»: Адель призналась, что долго страдала от алкоголизма и выпивала по 4 бутылки вина до обедаАдельВ минувшие выходные, выступая на сцене в Лас-Вегасе, Адель рассказала о том, что уже 3,5 месяца не употребляет алкоголь, и ее это удручает.