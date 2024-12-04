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Спички - не игрушка

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Началась война, которая должна была быть

Началась война, которая должна была быть

Автор: Юрий Баранчик Итоги СВО-недели Если брать результаты прошлой недели, то боевые действия стали очень похожи на те, которые мы так или иначе с надеждой ожидали.

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Комментарии
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Aлександр Иванов
То есть,положив десятки,если не сотни тысяч солдатских  жизней,наконец-то,получили разрешение воевать &quot;как надо&quot;?! ЗАШИБИСЬ!!
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11 час.
Семен Демин
Вот что делает решительность. Даже сумасшедший наркоман уже боится обстреливать территорию РФ дальнобоями.
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5 час.
Семен Демин
Верно, так надо было воевать с самого начала.
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5 час.

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