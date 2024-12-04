Автор: Юрий Баранчик Итоги СВО-недели Если брать результаты прошлой недели, то боевые действия стали очень похожи на те, которые мы так или иначе с надеждой ожидали.
Началась война, которая должна была быть
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Aлександр Иванов
То есть,положив десятки,если не сотни тысяч солдатских жизней,наконец-то,получили разрешение воевать "как надо"?! ЗАШИБИСЬ!!
Ответить
11 час.
Семен Демин
Вот что делает решительность. Даже сумасшедший наркоман уже боится обстреливать территорию РФ дальнобоями.
Ответить
5 час.
Семен Демин
Верно, так надо было воевать с самого начала.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии