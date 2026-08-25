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Гершкович о налоге на иностранных тренеров: «Большинство клубов РПЛ против. Это защита нашего рынка труда, стратегический вопрос. Полтора-два процента от контракта»

Глава Объединения отечественных тренеров (ООТФ) Михаил Гершкович высказался касательно обсуждений о введении налога на иностранных специалистов в клубах РПЛ.

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