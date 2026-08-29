От дронов до ФАБов: авиабомбы скоро полетят и по Киеву

Радомир Маркуш 28 августа 2026 г., 21:26 Поведение Бухареста после «ударов по Румынии шахедами» указывает на новые возможности ВС РФ ВС РФ продолжили, ….
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