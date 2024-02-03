Политолог спрогнозировал дальнейшие атаки США на Ближнем Востоке

REUTERS/UK MOD/Sgt Lee Goddard Ночные авиаудары США по объектам в Сирии и Ираке вряд ли станут прологом к большой войне между Вашингтоном и Тегераном, однако могут продолжаться и дальше при развитии противостояния между Израилем и палестинским движением ХАМАС, заявил в беседе с РЕН ТВ ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.