Сечин: товарооборот России и Китая вырос более чем в 50 раз за 30 лет

За 30 лет товарооборот России и Китая вырос более чем в 50 раз, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках VIII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.
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