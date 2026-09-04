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Сечин: товарооборот России и Китая вырос более чем в 50 раз за 30 лет

Сечин: товарооборот России и Китая вырос более чем в 50 раз за 30 лет

За 30 лет товарооборот России и Китая вырос более чем в 50 раз, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в рамках VIII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

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