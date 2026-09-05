КСИР сообщил об ударах по шести судам в Ормузском проливе

Zuma/TASS Корпус стражей исламской революции (КСИР) 5 сентября сообщил о нанесении ударов по трем американским кораблям и трем нефтяным танкерам.
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