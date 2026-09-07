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Японские астрономы выяснили, как открывать «волосатые» черные дыры

Японские астрономы выяснили, как открывать «волосатые» черные дыры

Японские ученые показали, как, используя гравитационные волны, астрономы могут открывать «волосатые» черные дыры.

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