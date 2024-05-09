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Военные новости ★ спецоперация

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Российские хакеры запустили трансляцию парада Победы в Москве по кабельному телевидению на Украине

Российские хакеры запустили трансляцию парада Победы в Москве по кабельному телевидению на Украине

В этом году на Украине впервые официально не отмечается День Победы. Соответствующий закон был подписан Владимиром Зеленским в июне прошлого года.

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