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Склады БПЛА и портовая инфраструктура: российские войска поразили цели в Киеве, Николаеве и Одесской области

Склады БПЛА и портовая инфраструктура: российские войска поразили цели в Киеве, Николаеве и Одесской области

В ночь на четверг, 10 сентября 2026 года, российские военные продолжили нанесение групповых ударов по украинским логистическим центрам и морским портам, а также судам, задействованным в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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