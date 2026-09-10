Склады БПЛА и портовая инфраструктура: российские войска поразили цели в Киеве, Николаеве и Одесской области

В ночь на четверг, 10 сентября 2026 года, российские военные продолжили нанесение групповых ударов по украинским логистическим центрам и морским портам, а также судам, задействованным в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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