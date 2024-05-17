Американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен: «Россия не может пасть, она не может прекратить свое существование.
Запах смерти. Записка американского ветерана
Комментарии
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Sergiy Che
Йиоффе, не истери - русские не спят... никогда)) Они порой держат паузу (то что, те, кто их не знает называют: "русские долго запрягают..." Зато все знают как русские ЗАПРЯГШИ потом "...любят быстрой ...езды!" Пиздюльков от русских никогда никому мало потом не казалось!! 😉))
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22 час.
Eduard
Согласен! Запад и Шабаш,давно одно и тоже,зарплаты тут не имеют значения!
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21 час.
НН
Надежда Никитина
Автор прав. Антихрист уже давно открыто шагает по земле. Но, конец его будет однозначно, но не как раньше (в заперти), а навсегда.
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18 час.
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