Запах смерти. Записка американского ветерана

Sergiy Che

Йиоффе, не истери - русские не спят... никогда)) Они порой держат паузу (то что, те, кто их не знает называют: "русские долго запрягают..." Зато все знают как русские ЗАПРЯГШИ потом "...любят быстрой ...езды!" Пиздюльков от русских никогда никому мало потом не казалось!! 😉))