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Запах смерти. Записка американского ветерана

Запах смерти. Записка американского ветерана

   Американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен:   «Россия не может пасть, она не может прекратить свое существование.

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Комментарии
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Sergiy Che
Йиоффе, не истери - русские не спят... никогда)) Они порой держат паузу (то что, те, кто их не знает называют: &quot;русские долго запрягают...&quot;  Зато все знают как русские ЗАПРЯГШИ потом &quot;...любят быстрой ...езды!&quot;  Пиздюльков от русских никогда никому мало потом не казалось!! 😉))
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22 час.
Eduard
Согласен! Запад и Шабаш,давно одно и тоже,зарплаты тут не имеют значения!
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21 час.
НН
Надежда Никитина
Автор прав. Антихрист уже давно открыто шагает по земле. Но, конец его будет однозначно, но не как раньше (в заперти), а навсегда.
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18 час.

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