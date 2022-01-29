Сотрудники ГИБДД в Кабардино-Балкарии помогли роженице добраться до медучреждения

В ходе несения службы на 443-м км автодороги «Кавказ» к сотрудникам отдельного взвода ДПС ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району старшие лейтенантам полиции Мартину Шортаеву, Азамату Жансуеву и лейтенанту полиции Наурбеку Сундукову обратился мужчина.