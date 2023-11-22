Врач рассказала, когда бодипозитив становится нездоровым

Движение бодипозитива пропагандирует принятие себя, своего внутреннего состояния и тела. Но всегда ли бодипозитив направлен на здоровье? В какой момент он может стать нездоровым? И когда следует обратиться к врачу? На эти и другие вопросы 22 ноября «Известиям» ответила ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО Виолетта Бурдакова.