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Врач рассказала, когда бодипозитив становится нездоровым

Врач рассказала, когда бодипозитив становится нездоровым

Движение бодипозитива пропагандирует принятие себя, своего внутреннего состояния и тела. Но всегда ли бодипозитив направлен на здоровье? В какой момент он может стать нездоровым? И когда следует обратиться к врачу? На эти и другие вопросы 22 ноября «Известиям» ответила ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО Виолетта Бурдакова.

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