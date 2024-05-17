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Как за месяц предотвратили эпидемию черной оспы в Москве в 1960 году

Как за месяц предотвратили эпидемию черной оспы в Москве в 1960 году

В 1960 году в СССР столкнулась с потенциальной катастрофой: угрозой вспышки черной оспы. Как удалось предотвратить эпидемию смертельной болезни, которая за все время своего существования унесла жизни более 500 миллионов человек? Ответ кроется в истории беспрецедентной акции вакцинации, реализованной в СССР: за всего 28 дней более 10 миллионам граждан была сделана прививка, спасшая страну от страшной угрозы.

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